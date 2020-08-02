Видео: празднование Дня ВДВ в Парке Горького не обошлось без драки

В Парке Горького в Москве, где 2 августа десантники по традиции отмечают День ВДВ, произошла массовая драка.

Как сообщает Baza, инцидент произошел после того, как один из «голубых беретов» ударил росгвардейца.

Этот момент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина в тельняшке наносит удар прямо в голову стражу порядка.

По данным РЕН ТВ, драке предшествовало задержание в парке одного из празднующих, нарушившего общественный порядок. Мужчину увели в автомобиль несколько росгвардейцев. Это не понравилось некоторым десантникам, которые решили вступиться за задержанного.

В результате правоохранители скрутили агрессивных мужчин, напавших на них. По всей вероятности, празднующие были нетрезвы. В настоящий момент они доставлены в отделы полиции для разбирательства, сообщает телеканал.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, всех задержанных отпустили.

