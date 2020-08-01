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Рейс из Петербурга в Симферополь задержали из-за кражи в бизнес-классе

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кадр из видео

кадр из видео

Сообщение о краже в бизнес-классе самолета послужило поводом для задержки рейса Петербург-Симферополь.

По информации Telegram-канала Mash на Мойке, у одного из пассажиров украли бутылку элитного коньяка.

В результате следователи работают на борту уже второй час, а грустные пассажиры с тревогой ждут своей участи.

Как пишет паблик, SU 6883 должен был вылететь еще в 19:20, но был отложен до 21:00.

Обстановку в салоне самолета сняли на видео.

Ранее «Ридус» писал о том, как попрошайка ограбил прохожего в Москве оригинальным способом.

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