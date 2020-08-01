В Тюмени умерла женщина с самым большим весом в России
- 01 августа 2020, 19:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Жительница Тюмени Любовь Нурдинова, обладавшая самым большим весом среди российских женщин, скончалась в возрасте 57 лет, сообщает 72.ru.
Ее родственники отказались от комментариев. Причина смерти не называется.
Как пишет портал, долгие годы женщина весила 350 кг, из-за чего в течение 18 лет не могла выйти из дома.
В апреле она сделала операцию по уменьшению желудка и в результате похудела до 158 кг. После этого она смогла встать на ноги.
Ранее сообщалось, что индийским врачам удалось совершить чудо. Проведя в одной из клиник Мумбаи 5-недельный курс лечения, египтянка Иман Ахмад Абдулати, весившая около 500 кг, похудела на 140 кг.
«Ридус» также рассказывал о том, как ростовский шеф-повар ресторана, который весил 171 килограммов, похудел в два раза. Оказалось, что молодого мужчину заставил заняться собой кошмарный сон.
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