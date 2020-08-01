найти ×
   
  • USD +0.06
    73.43
  • EUR +1.04
    87.29
СохранитьСохранено0
×

-2015541

В Тюмени умерла женщина с самым большим весом в России

Small f1a6d446e0
© instagram.com

© instagram.com

Жительница Тюмени Любовь Нурдинова, обладавшая самым большим весом среди российских женщин, скончалась в возрасте 57 лет, сообщает 72.ru.

Ее родственники отказались от комментариев. Причина смерти не называется.

Как пишет портал, долгие годы женщина весила 350 кг, из-за чего в течение 18 лет не могла выйти из дома.

В апреле она сделала операцию по уменьшению желудка и в результате похудела до 158 кг. После этого она смогла встать на ноги.

Ранее сообщалось, что индийским врачам удалось совершить чудо. Проведя в одной из клиник Мумбаи 5-недельный курс лечения, египтянка Иман Ахмад Абдулати, весившая около 500 кг, похудела на 140 кг.

«Ридус» также рассказывал о том, как ростовский шеф-повар ресторана, который весил 171 килограммов, похудел в два раза. Оказалось, что молодого мужчину заставил заняться собой кошмарный сон.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названа дешевая комбинация витаминов, которая поможет легче перенести COVID
16090247читать позжечитаю позже
Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
28090899читать позжечитаю позже

главное


Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

58115153читать позжечитаю позже

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен19 мая

Многие забыли эту дату — 19 мая.

33017632читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM