Попрошайка ограбил прохожего в Москве оригинальным способом

В столице полиция разыскивает попрошайку, ограбившего москвича, который дал ему милостыню.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на Волгоградском проспекте.

Возле метро мужчина дал попрошайке 50 рублей, после чего отправился в магазин за продуктами. Когда он оттуда вышел, к нему вновь подошел тот же человек, чтобы еще раз выразить свою благодарность. Не в силах скрыть охвативших его эмоций, он обнял своего благодетеля, а затем убежал.

Только после этого щедрый мужчина понял, что у него из кармана пропал кошелек с деньгами и банковскими карточками, сообщает телеканал.

Недавно забавное ограбление произошло в Екатеринбурге. Воры, ограбившие бутик люксовых вещей, оставили в магазине сумку с телефоном и документами.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Чите задержали мужчину, который ограбил пенсионерку, а после вернул ей часть украденного с запиской с извинениями.

