Эксперты отметили снижение протестной активности в Хабаровске

На протестные митинги в Хабаровске стали приходить все меньше участников. Например, 1 августа, по оценкам мэрии, на площади у краевого правительства собралось около 3,5 тысяч человек, что в два раза меньше, чем неделю назад.

Как писал ранее «Ридус», такое снижение протестной активности сами митингующие связывают с появлением представителей несистемной оппозиции и людей, которые используют площадку акции в собственных политических целях.

В беседе с газетой «Взгляд» директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский предположил, что в конце концов акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала затухнут.

«Прогнозы подтверждаются: протест в Хабаровске идет на убыль, — сказал политолог в интервью. — Копится усталость, в том числе потому, что у оппозиции достаточно ограниченная повестка».

По мнению Потуремского, интерес к теме и ее важность начинают спадать.Он также отметил, что в соцсетях стала появляться информация об участии иногородних граждан в акциях в поддержку Фургала. Собеседник издания считает, что это попытки политизировать хабаровский протест и представить его как некое системное оппозиционное движение.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов подтвердил в интервью «Газете.Ru», что активность протеста в Хабаровске явно снижается.

«К тому же, среди митингующих прибавляется количество сторонних любопытствующих, а также активистов странных непопулярных политических партий, пытающихся в преддверии региональных выборов зацепиться за протесты, как за повод засветиться», — добавил он.

Эксперт отметил и тот факт, что протестных акциях все меньше участвуют собственно сторонники Фургала, а среди хабаровчан, не участвующих в движении, растет раздражение митингами, которые мешают нормальной жизни.

Динамику протестных настроений в Хабаровском крае прокомментировал ИА REGNUM директор Центр политического анализа (ЦПА) Павел Данилин. По его словам, некоторый уровень протеста сохраняется, но он уже не настолько острый, как это было сразу после задержания Фургала. Он считает, что в дальнейшем уровень протеста будет снижаться, вплоть до местной тусовки «профессиональных митингующих» в 500−600 человек, а также приехавших к ним «коллег» из Москвы. В этой связи он напомнил, что 1 августа в митинге участвовали граждане, приехавшие из других регионов, были и платные подвозы людей.

По мнению Данилина, раньше настроения граждан умело подогревали «профессиональные митингующие», а также местные элиты и местный актив ЛДПР, однако с назначением Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края ситуация изменилась. Местный актив ЛДПР успокоился, а местные элиты больше не считают ситуацию угрожающей для себя — наоборот, они уверены в том, что в случае продолжения протеста ими могут заняться попристальнее. Что касается «профессиональных митингующих», то они не могут никого вывести на улицы кроме самих себя и незначительной группы своих сторонников.

Данилин также отметил высокую стрессоустойчивость Дегтярева, который не поддался на давление улицы, и тот факт, что к нему в регион прилетали министр энергетики Александр Новак и министр строительства Владимир Якушев, чтобы обсудить насущные проблемы края.