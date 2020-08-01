найти ×
   
  • USD +0.06
    73.43
  • EUR +1.04
    87.29
СохранитьСохранено0
×

006523

В ДТП на МКАД погибли три человека

Small f1a6d446e0
кадр из видео

кадр из видео

В результате столкновения на 98-м километре МКАД Toyota Camry и уборочного комбайна погибли три человека.

Видео с места происшествия опубликовал ФАН.

Судя по кадрам, легковой автомобиль на большой скорости врезался в следовавшую впереди него машину.

Как пишет издание, из-за аварии на МКАД перед Ярославским шоссе образовалась внушительная пробка. На место прибыл спасательный вертолет.

Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что при столкновении легкового автомобиля и поливомоечной машины, погибли все трое человек, находившихся в легковушке.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
58115153читать позжечитаю позже
Спорт
А нужен ли России такой футбол
26238473читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине

Осталось придумать, как использовать запасы гречи.

10012268читать позжечитаю позже

Советы
10 способов необычно встретить Новый год13 декабря 2019

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

5711637читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM