В ДТП на МКАД погибли три человека
- 01 августа 2020, 15:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате столкновения на 98-м километре МКАД Toyota Camry и уборочного комбайна погибли три человека.
Видео с места происшествия опубликовал ФАН.
Судя по кадрам, легковой автомобиль на большой скорости врезался в следовавшую впереди него машину.
Как пишет издание, из-за аварии на МКАД перед Ярославским шоссе образовалась внушительная пробка. На место прибыл спасательный вертолет.
Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что при столкновении легкового автомобиля и поливомоечной машины, погибли все трое человек, находившихся в легковушке.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.
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