В ДТП на МКАД погибли три человека

В результате столкновения на 98-м километре МКАД Toyota Camry и уборочного комбайна погибли три человека.

Видео с места происшествия опубликовал ФАН.

Судя по кадрам, легковой автомобиль на большой скорости врезался в следовавшую впереди него машину.

Как пишет издание, из-за аварии на МКАД перед Ярославским шоссе образовалась внушительная пробка. На место прибыл спасательный вертолет.

Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что при столкновении легкового автомобиля и поливомоечной машины, погибли все трое человек, находившихся в легковушке.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.