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Юран обвинил «Спартак» в разрыве своего контракта с ФК «Химки»

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© ТАСС/ Станислав Красильников

© ТАСС/ Станислав Красильников

Главный тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Юран, который вывел эту подмосковную команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и дошел с ней до финала Кубка России, неожиданно покинул свой пост.

О расторжении контракта с ним сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

По словам генерального директора «Химок» Александра Зайцева, Юран настаивал на значительном увеличении заработной платы, несмотря на действующий контракт. «Мы на это пойти не могли, поэтому было принято решение расстаться», — цитирует Зайцева sports.ru.

В интервью газете «Спорт-Экспресс» Сергей Юран назвал другую причину расторжения контракта. Он заявил, что такое решение было принято руководством клуба по указанию гендиректора московского «Спартака» Шамиля Газизова. Юран также отметил, что его кандидатура не была согласована красно-белыми, о чем ему сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В свою очередь в интервью порталу «Чемпионат.com» Газизов отказался комментировать обвинения Юрана, отметив, что с таким же успехом его можно обвинить в увольнении тренера любого европейского клуба.

Примечательно, что Сергей Юран играл за «Спартак» в 1995 и в 1999 годах, а также работал в тренерском штабе этого клуба. «Химки» он возглавил в январе этого года.

По данным «Спорт-Экспресса», новым наставника подмосковного клуба станет Дмитрий Гунько, ранее возглавлявший «Спартак-2».

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