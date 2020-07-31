Сын российского бизнесмена станет пожизненным пэром и членом Палаты лордов

Предприниматель Евгений Лебедев, сын российского бизнесмена Александра Лебедева, станет пожизненным пэром и членом Палаты лордов, верхней палаты британского парламента.

Имя Лебедева оказалось в официальном списке, который был сформирован на основании выдвижений, сделанных различными политическими партиями Великобритании. Он был одобрен королевой Елизаветой II.

Как сообщает ТАСС, Евгений Лебедев, являющийся владельцем компании Lebedev Holdings, которая выпускает британские газеты The Independent и Evening Standard, был рекомендован на получение пэрства премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

При этом отмечается, что Лебедев не будет представлять в Палате лордов ни одну из политических сил.

Всего в список вошли 36 человек, среди которых выделяются младший брат Джонсона экс-замминистра образования Джо Джонсон, супруг бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Филип Мэй, биограф Маргарет Тэтчер Чарльз Мур, а также бывший министр финансов и иностранных дел Филип Хаммонд.

Как писал ранее «Ридус», в британских СМИ появились сообщения о том, что 14 ведущих деятелей Консервативной партии якобы принимали огромные суммы денег от представителей связанного с властью крупного российского бизнеса.

