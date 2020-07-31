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Киев намерен добиваться выдачи 28 из 33 задержанных в Белоруссии россиян

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© кадр из видео канала "Беларусь 1"

© кадр из видео канала "Беларусь 1"

Украина собирается потребовать экстрадиции 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии.

Об этом Офис генпрокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии, сообщили в пресс-службе ведомства.

«28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258−3 УК Украины)», — приводит сообщение «Интерфакс». Украинская сторона намерена просить о выдаче всех 28. В настоящее время готовятся документы, необходимые для подачи запроса об экстрадиции.

В Офисе генпрокурора также пояснили, что на Украине этих лиц привлекут к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте в Донбассе.

Напомним, 29 июля белорусские силовики задержали под Минском группу из 32 россиян «в однообразной одежде в стиле милитари», еще один человек был задержан на юге страны. По мнению местных спецслужб, все они — наемники частной военной компании Вагнера. Белорусские СМИ сообщали, что всего в страну из России могли прибыть более 200 человек, которые якобы намеревались дестабилизировать обстановку в период президентских выборов.

Из-за этого президент Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности. Задержание россиян глава государства назвал «чрезвычайным происшествием», а Россию обвинил в «грязных намерениях».

Комментируя задержание россиян, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песок назвал инсинуацией сообщения о причастности задержанных к частной военной компании (ЧВК) Вагнера и о том, что Россия могла послать «кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии» в преддверии президентских выборов. Представитель Кремля также рассказал, что знает, что среди задержанных в Белоруссии есть несколько «бойцов» Захара Прилепина, с которыми он служил в Донбассе.

В свою очередь МИД РФ опубликовал официальный комментарий об инциденте, в котором указал на неадекватное ситуации поведение белорусской стороны. В ведомстве рассказали, что группа задержанных россиян собиралась следовать в Стамбул транзитом через Минск, но не попала на свой рейс.

Кроме того, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные 29 июля по Минском граждане РФ имели разрешение на работу в республике.

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