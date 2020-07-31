Созданы миниатюрные роботы-оригами для прочистки артерий от тромбов

Команда ученых из Мичиганского университета опубликовала исследование, в котором говорится о новом изобретении — микророботах, на создание которых разработчиков вдохновили японские оригами.

Наши небольшие роботы могут складываться в различные формы, не повреждая своей структуры. Занимая необычные положения, роботу могут выполнять разные задачи, — поясняют разработчики.

Например, гибкие микророботы могут очищать воду или использоваться в качестве доставщиков лекарств в организм.

Команда описывает свою разработку как микророботы — класс микроскопических машин, которые требуют инновационных решений для питания и приведения в действие из-за их крошечных размеров. Как правило, из-за небольшого размера роботы имеют ограничения в движении, а значит, могут выполнять небольшой круг задач.

Несмотря на это, такие миниатюрные роботы необходимы для работы во многих отраслях. Роботы имеют размер не более сантиметра и оснащены складывающимся механизмом, покрытым слоем золота и полимера, который действует как бортовой привод.

Микробот питается электрическим током, который может менять температуру материала, позволяя роботу принимать различные положения. Отсюда и сходство робота с оригами.

Когда ток проходит через слой золота, он производит тепло, которое мы используем для управления движениями микробота. Мы приводим в движение первый слой, нагревая систему, а затем разворачиваемся, давая роботу остыть. Этот метод управления позволяет микроботам занимать одно положение, выполняя задание, а затем быть снова занимать привычное положение, — объяснили ученые.

Такой робот может не только проникать в узкие трубы и труднодоступные места, но и заниматься доставкой лекарства в организме, а также использоваться для прочистки артерий от тромбов.