Онколог рассказал, какие виды рака можно распознать на первой стадии

Врачи постоянно напоминают о необходимости ежегодной диагностики — единственного достоверного способа «поймать» на ранней стадии или вовсе не допустить развития опасного заболевания.

Благодаря своевременной диагностике можно выявить онкологию на самой ранней стадии, когда опухоль еще поддается безопасному лечению. Об этом «Ридусу» рассказал директор по онкологии ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр ДЗМ», доктор медицинских наук, профессор Михаил Бяхов.

Мы, онкологи, не раз говорили о необходимости ежегодного чекапа. Современные методы диагностики позволяют обнаружить онкологию на самой ранней стадии. Например, возьмем рак шейки матки. Для того, чтобы его диагностировать не нужно делать что-то сложное: достаточно раз в год ходить на осмотр к гинекологу и сдавать цитологию. Этот анализ входит в ОМС. Только у нас ведь, к сожалению, идут к врачу, когда уже что-то болит, — пояснил «Ридусу» Бяхов.

Напомним, что цитология — это стандартная процедура, для которой нужно взять мазок с поверхностных слоев шейки матки. Это безболезненный анализ, так как на шейке нет нервных окончаний, напоминают врачи.

Во время цитологии собираются клетки, среди которых может быть аномальная, которая со временем будет мутировать и превращаться в раковую. Если такой патоген обнаружен, то необходимо сразу же начать лечение.

Рак шейки матки — не стремительно развивающееся заболевание, поэтому ежегодный анализ поможет диагностировать онкологию на самой ранней стадии.