Мексиканскую пещеру, где нашли древнейшие следы людей в Америке, закрыли

Вход в пещеру Чикиуйте в центральной Мексике будет закрыт для посетителей, сообщил Мексиканский Национальный Институт антропологии и истории. Это связано с большим наплывом туристов в последние несколько недель.

Напомним, что в середине июля археологи обнаружили в этой пещере самые древние следы присутствия человека в Новом Свете. Эта находка говорит о том, что первые Homo sapiens проникли на территорию Мексики как минимум 30 тысяч лет назад.

После сенсационной новости пещера моментально обрела популярность, и ее захотели посетить сотни туристов. Ученые опасаются, что такое количество народа может разрушить только открытые культурные слои.

Поэтому с сегодняшнего дня, 31 июля, посещение пещеры Чикиуйте в штате Сакатекас закрыто. Вход будет недоступен до тех пор, пока ученые не проведут все необходимые исследования, а также укрепят и обезопасят пространство от разрушения.

Сейчас специалисты ищут ДНК древних людей в отложениях пещеры, постепенно открывая новые культурные слови. Напомним, что культурный слой в археологии — это слой земли, содержащий остатки деятельности человека: древние сооружения, строительный и хозяйственный мусор, золу и даже останки.

Археологи надеются, что исследования помогут пролить свет на одним из главных вопросов в истории — когда первые люди проникли в Америку.

Пещера Чикиуйт расположена на вершине холма недалеко от города Консепсьон-Дель-Оро, Сакатекас. В отличие от некоторых других известных пещер ледникового периода, в Чикиуйте нет явных признаков пребывания человека, таких как наскальные рисунки, следы от костра или кости животных.

Недавние исследования, проведенные в этой пещере, показали, что каменные орудия Чикиуйт были созданы около 26 500 лет назад, примерно на 10 000 лет раньше, чем считалось. Поэтому ученые предположили, что древние кочевники, вероятно, использовали эту пещеру в качестве временного зимнего убежища.