Еще одну вакцину от COVID начали испытывать на добровольцах

Ученые из Имперского колледжа Лондона заявили, что они начали массовую экспериментальную вакцинацию препаратом, прошедшим все доклинические испытания. Сейчас вакцину получат около 300 добровольцев.

Сообщается, что в предыдущих исследованиях препарат не показал никаких опасных осложнений и побочных эффектов, однако говорить о полной безопасности новой вакцины пока рано.

Чтобы создать эффективную и безопасную вакцину требуются годы. Невозможно за шесть месяцев придумать, протестировать и внедрить какое-то лекарство или вакцину. Да, сейчас многие страны работают над созданием вакцины, но не стоит ждать ее в этом году. Это небезопасно. По крайней мере, если бы вы спросили меня, стоит ли идти в добровольцы для тестирования вакцины от коронавируса, я бы не советовал это делать, — прокомментировал «Ридусу» Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова.

Не торопятся выпускать вакцину и британские медики, которые пояснили, что испытания препарата находятся на первой и самой ранней стадии. Доктор Робин Шатток, профессор колледжа, сказал, что он и его коллеги только завершают процесс тестирования вакцины в низкой дозировке у первых добровольцев.

Сейчас минимальные дозы экспериментальной вакцины получат около 300 человек, среди которых есть добровольцы старше 75 лет.

Предварительные результаты показывают, что вакцина неплохо переносится без каких-либо побочных эффектов. Следующий этап тестирования, в котором примут участие уже 1000 человек, состоится в конце октября.

Стоит отметит, что речь идет про самые минимальные дозы вакцины, которые потом будут постепенно наращивать. Сейчас уровень заболеваемости коронавирусом в Великобритании снизился, что затрудняет тестирование вакцины, поэтому специалисты не исключают, что препарат начнут тестировать на добровольцах из других стран.

Вакцина, разработанная специалистами из Имперского колледжа Лондона, использует синтетические нити генетического кода, основанного на вирусе. Шатток сказал, что в настоящее время проводятся многочисленные клинические испытания вакцин против коронавируса, и он считает, что по крайней мере некоторые из них окажутся эффективными.



Напомним, что сейчас порядка 20 вакцин проходят клинические испытания. Большинство из них созданы специалистами из США и Китая.