Скандал в Тюмени дал повод уравнять в правах левшей с правшами

Благодаря поправкам, которые будут внесены в российское законодательство, левши и правши уравняются в правах.

Согласно информации, поступившей из центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ, граждане, получившие травму рабочей левой руки, смогут получить такие же компенсации и степень инвалидности, как и правши.

Как отмечает URA.RU, в ведомстве обратили внимание на эту проблему благодаря жительнице Тюмени Елене Р., чей сын Илья серьезно пострадал после нападения на него с мачете 24-летнего Владимира Проскурякова, сына депутата городской думы и двукратной чемпионки мира по бодибилдингу Натальи Проскуряковой.

В результате потерпевший студент потерял способность сгибать левую руку. Ситуацию усугубил тот факт, что раненый парень оказался левшой. Теперь он не сможет продолжать обучение по специальности архитектор.

В своем письме в «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава Елена Р. объяснила, что ни в одном документе не указано, что у граждан рабочей рукой может быть не только правая, и это прямо противоречит 19-й статье Конституции, согласно которой у всех россиян равные права.

Третью группу инвалидности Илья получил не с первого раза — как раз из-за этого несовершенства законодательства. «Члены комиссии вынуждены применять критерии к левшам, как и к обычным. И таких случаев по стране очень много», — пояснила Елена в беседе с изданием.