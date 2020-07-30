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Во время ремонта в Москве рабочие повредили газовую трубу

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© pexels.com

© pexels.com

Магистральная газовая труба была повреждена во время ремонтных работ в Москве, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на Хорошевском шоссе.

Не уточняется, насколько серьезным оказалось повреждение, однако источник уточнил телеканалу, что жителей ближайших домов уже начали эвакуировать.

В свою очередь, в Мосгазе информировали о том, что из-за ремонтных работ в нескольких домах отключат газоснабжение.

Как рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, без газоснабжения оказались семь жилых домов. «На строительной площадке по адресу Хорошевское шоссе, дом 43 произошло механическое повреждение газопровода среднего давления диаметром 110 миллиметров», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет, подача газа приостановлена, на месте работают аварийные службы.

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