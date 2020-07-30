«Не кормите собак со стола»: ветеринар о трендах в питании наших питомцев

По данным Mars Petcare, сегодня в России больше чем у 50% людей есть домашние животные, и в последнее время хозева меняют свое отношение к ним. Если раньше кошку или собаку воспринимали скорее как просто животное, то сегодня питомец — это полноценный член семьи.

Поэтому и к питанию домашних животных относятся более ответственно: например, добавляют в сухой корм домашнюю еду или полностью кормят кошек и собак с общего хозяйского стола. «Ридус» пообщался с ветеринарами и экспертами в питании животных и выяснил, безопасен ли такой рацион для наших питомцев.

Ответственные хозяева хотят, чтобы их питомцы питались так же хорошо, как и они сами. Но если угощать собаку со стола вредно, то давать ей здоровую еду из натуральных ингредиентов, наоборот, очень полезно. Поэтому многие люди отказываются от промышленных кормов в пользу натурального питания. Однако готовить отдельно для собаки или кошки — задача непростая, к тому же затратная по времени, — рассказал «Ридусу» сооснователь сервиса по доставке домашнего питания для собак «Счастливый Животик» Антон Ефимов.

Несмотря на то, что сейчас на рынке представлен большой ассортимент готовых сухих и влажных кормов, многие хозяева подкармливают своих питомцев со стола домашней едой. Ученые считают, что такая диета может помочь укрепить связь между домашними животными и их владельцами, но не всегда она полезна для питомца.

Для того чтобы домашняя еда была безопасна и полезна для животного, нужно учитывать много факторов.

Продукты должны быть хорошо термически обработаны, чтобы не допустить заражения домашнего питомца. Также важно учитывать калорийность рациона, чтобы собака не набирала вес, но и не голодала. Мы, например, готовим нашу еду по технологии су-вид. Это метод готовки еды в вакууме в специальных пакетах при низкой температуре (около 80 градусов). Термическая обработка позволяет избавиться от различных патогенных бактерий. Основная идея всех трендов в питании для питомцев — польза, экологичность, длительный срок хранения и комфорт владельца домашнего животного, — пояснила «Ридусу» ветеринарный врач Ляйсан Байбикова.

Коты-веганы: гуманно ли кормить животных травой

В последнее время веганство и вегетарианство стали популярны не только у людей, но и среди их домашних питомцев. Некоторые сторонники растительного питания уверены, что таким образом они спасают планету, но ветеринары с ними категорически не согласны.

Так, например, Лью Олсон, доктор наук, автор книги «Сырое и натуральное питание для собак» писала, что пытаться посадить кошку на веганскую диету — все равно что кормить лошадь мясом. Переводя кошку или собаку на «травяную» диету, вы заставляете животное есть пищу, которую оно изначально по своим видовым характеристикам усваивать не приспособлено.

Для тех, кто категорически отказывается кормить животных мясом, есть выход — альтернативные корма, содержащие искусственный белок или белок из насекомых.

Растительные белки являются неполноценными, то есть не содержат некоторых незаменимых аминокислот, и хуже усваиваются, а животные белки не подходят сторонникам вегетарианства и владельцам собак с аллергией. Поэтому и придумали альтернативные белки, которые содержат все незаменимые аминокислоты, хорошо усваиваются и не вредят природе, — пояснил нам Ефимов.

Пока что в промышленных масштабах альтернативные источники белка изготавливают только из насекомых, но ведущие производители работают над технологией выращивания искусственного мяса в пробирке. На сегодняшний день большинство подобных компаний используют сверчков, червей и личинки мух, которые поедают органические отходы и превращают их в полноценный белок.