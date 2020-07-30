NASA готово к запуску ровера Perseverance на Марс

NASA готовится к одному из самых долгожданных запусков — марсианской миссии, в ходе которой на Красную планету отправится ровер Perseverance («Настойчивость»). Главная задача марсохода — поиски жизни на планете.

Если все пойдет по плану, то старт миссии произойдет уже сегодня, 30 июля. Полет будет длиться почти полгода, и уже в феврале 2021 года ровер и другое оборудование достигнет Марса.

На марсоходе установлены почти все современные научные инструменты, а также 23 камеры широкого разрешения, которые помогут в исследовании климата и геологии планеты. Также у марсохода есть небольшая встроенная лаборатория, которая позволит провести первичный анализ грунта сразу же, на месте.

Как только «Настойчивость» приземлится на поверхность Марса, он выпустит из нижнего отсека небольшой вертолет. Он станет первым летающим объектом на другой планете.

У вертолета Mars Helicopter нет научных задач. Так как полет будет тестовым, вертолету достаточно просто прибыть на планету и подняться в воздух. Возможно, на вертолет закрепят камеру, чтобы он смог сделать панораму местности.

Всего вертолет проведет в полете не больше 15 минут, но в будущем у этой технологии множество перспектив. Например, вертолеты смогут исследовать далекие недоступные районы Марса, а также отправляться на разведку в новые кратеры и равнины планеты.

У ровера, в отличие от вертолета, задачи есть. Ему предстоит взять пробы грунта в окрестностях мест посадки, чтобы помочь ученым отыскать жизнь на Марсе.

Место посадки нового марсохода — кратер Езеро, где в прошлом располагалась речная дельта. Этот район планеты считается одним из самых древних и интересных в геологическом отношении, поэтому ученые рассчитывают, что ровер сможет отыскать там признаки жизни.

Кратер Езеро имеет ширину 45 километров и находится на западном краю Исиды — гигантской впадины чуть севернее марсианского экватора.