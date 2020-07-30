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В России предложили сузить обочины

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© Википедия

© Википедия

Любители езды по обочинам автомобильных трасс, пытающиеся объехать пробки, создают большие проблемы для нормальных участников движения. Чтобы избавиться от пагубной привычки, распространенной в России, следует сузить обочины, считает депутат Госдумы, лидер межрегионального общественного движения по развитию транспортной инфраструктуры «Убитые дороги» Александр Васильев.

«Из-за таких „обочечников“ страдает большое количество людей. У нас сейчас границы закрыты, ажиотаж очень большой на дорогах, все едут отдыхать на Черное море, по сути, по двум основным дорогам. Не дай бог, если где-то ремонт или ДТП произойдет: люди начинают по полю объезжать, и в итоге формируются еще большие пробки», — цитирует его слова ФАН.

Васильев напомнил, что обочины существуют для аварийной остановки автомобилей. В некоторых регионах России на них уже появились столбики: остановиться можно, проехать нельзя. Однако правильной мерой все же будет именно сужение.

«Было бы правильно широкие обочины убрать, сделать их нормальными, чтобы даже снег было с них счищать быстрее. Как бы мы штрафами ни обкладывали людей, они не перестанут двигаться по обочинам, пока мы не сделаем их уже», — сказал Васильев.

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