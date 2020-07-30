Опасный прибор с радиоактивными элементами украли в Эквадоре

Неизвестные похитили радиоизотопный плотномер в окрестностях Кито (столица Эквадора). Министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны предупредило, что устройство нельзя продать или использовать без разрешения. Кроме того, оно представляет серьезную опасность для природы и человека.

«28 июля 2020 года, примерно в 12:30, был украден ядерный измеритель плотности, принадлежащий господину Владимиру А., предположительно на участке Пифо — Кито», — сказано в сообщении министерства.

Обстоятельства инцидента расследуются компетентными органами. В сообщении подчеркивается, что украденное оборудование содержит два источника ионизирующего излучения.

«Такое излучение не ощущается, не пахнет, его нельзя увидеть. Оно передается по воздуху на расстояние в несколько метров; чем устройство ближе, тем опаснее. Неправильное обращение с этим оборудованием вредно для окружающей среды и здоровья. Взаимодействуя с организмом человека, излучение может вызвать неблагоприятные последствия, поэтому важно, чтобы граждане держались на расстоянии не менее десяти метров от этого устройства», — отметили в министерстве, приложив фотографию плотномера.

Использование украденного оборудования, имеющего серийный номер, незаконно, поскольку для работы с ним требуется специальное разрешение. В связи с этим устройство также не имеет коммерческой ценности.

«Если вы знаете, где находится оборудование, не используйте его, не вскрывайте и немедленно позвоните 911», — обратились чиновники к населению.

Плотномеры предназначены для непрерывного бесконтактного контроля в стационарных условиях плотности жидких сред в трубопроводах и различных технологических установках. Области их применения: черная и цветная металлургия, химическая, горнодобывающая и горно-обогатительная, нефтегазовая и пищевая промышленности.