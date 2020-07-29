Что говорит индекс массы тела о вашем здоровье

Индекс массы тела, или ИМТ, уже давно является стандартом для «измерения» здоровья. Простая формула широко используется для того, чтобы определить, является ли ваш вес нормальным. У людей, имеющих повышенный показатель ИМТ, увеличивается риск осложнений от различных заболеваний.

Однако в последнее время ученые сходятся во мнении, что полагаться только на ИМТ, чтобы предсказать риск проблем со здоровьем человека, не стоит.

Формула для расчета ИМТ была впервые изобретена в 1832 году бельгийским математиком и астрономом Адольфом Кетле. Чтобы посчитать свой ИМТ, достаточно разделить свой вес (в килограммах) на рост (в метрах), возведенный в квадрат. Например, рост женщины 1,64 м, а вес — 75 кг. Для вычисления ее ИМТ нужно 75 разделить на 1,64*1,64. Получаем 27,89.

Чтобы не считать самостоятельно, можно воспользоваться калькуляторами ИМТ, коих в Сети очень много.

У взрослых ИМТ классифицируется следующим образом.



Однако сам по себе ИМТ не дает полной картины рисков для здоровья человека, поскольку это просто мера измерения тела, а не болезни или здоровья. ИМТ на самом деле не измеряет жировые отложения, что является ключевым элементом при определении риска для здоровья, напоминают ученые.

Хотя он дает приблизительное представление о жировых отложениях, он не может различить, что «входит» в эту цифру — жир или мышцы.

Например, одинаковый ИМТ 27 могут иметь как спортсмен, процент жира у которого максимально снижен, так и любитель фастфуда, у которого нет как таковой мышечной массы. Если бы врач ориентировался только на показатели ИМТ, спортсмену бы приписали точно такие же риски, что и лежебоке.

В ходе недавнего исследования, в котором приняли участие 13 601 взрослый человек, выяснилось, что одинаковый ИМТ у людей разной национальности также может говорить о различиях в рисках. Например, азиаты подвергаются большей опасности развития диабета II типа и сердечных заболеваний при более низком ИМТ, чем кавказцы.

Это может быть связано с более высоким процентом жира в организме при аналогичных ИМТ и/или большей тенденцией к накоплению жира на животе. Исследования также показывают, что у людей старше 65 лет высокий ИМТ не ассоциируется с большим риском смерти, в то время как ИМТ ниже 23 гораздо чаще говорит о скорой смерти.