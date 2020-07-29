Психолог рассказала, как во время пандемии безопасно ходить в школу

Возвращение на учебу, будь то общеобразовательная или частная школа, домашнее обучение или пансионат, всегда вызывает стресс у детей. В этом году дополнением к стрессу будет пандемия коронавируса, которая во многих вселила страх заболеть.

Онлайн-обучение не может и не должно заменить живое взаимодействие между учителем и учениками. Однако опыт удаленной работы повлиял на будущее, в котором многим предстоит работать и учиться. Новый учебный год будет отличаться от других, так как теперь важно учитывать дополнительные нормы СанПиНа, а также необходимо рассматривать новые подходы к организации обучения. Кроме того, за последние месяцы активнее включаться в учебный процесс стали родители учеников, им также требуется поддержка. Мамы и папы интересуются, как помочь ребенку справиться со стрессом, — рассказала «Ридусу» педагог, к. п. н., вице-президент Группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова.

Существует ряд психических проблем со здоровьем, с которыми дети могут столкнуться в школе. Например, хорошие отношения с одноклассниками и участие ребенка в школьных мероприятиях могут способствовать психическому здоровью, в то время как такие проблемы, как буллинг могут негативно сказаться на психике школьника.

Психологи советуют, что независимо от возраста ребенка, лучшее, что вы можете сделать, чтобы помочь психическому здоровью вашего ребенка — это обговорить все тревожащие его моменты. Начать это делать нужно уже сейчас.

Если ребенок идет в 1 класс, то объясните, что в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, процесс учебы может слегка отличаться от того, что было раньше. Проиграйте с будущим первоклашкой процедуры, которые могут быть применены в школах, такие как ношение масок и проверка температуры, — посоветовала Саманта Бодопати, детский психолог из Общенациональной детской больницы (Nationwide Children’s Hospital).

Например, носите маски в течение нескольких минут во время игры или чтения, чтобы имитировать, как это будет выглядеть в школе. Научите ребенка правильно мыть руки, а также использовать антисептик для рук.

Еще раз напомните о том, что не стоит трогать глаза и лицо руками, а при чихании и кашле нужно подставлять локоть. Также обратитесь в свою школу, чтобы узнать, какие новые требования появятся в этом учебном году.