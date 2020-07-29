Что известно о кембриджской вакцине, успешно испытанной на макаках

Команда ученых из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) опубликовала исследование, в котором говорится о новой экспериментальной вакцине от коронавируса.

Во время недавнего исследования две дозы вакцины индуцировали устойчивые иммунные реакции и смогли быстро заблокировать коронавирус в верхних и нижних дыхательных путях макак-резусов, подвергшихся воздействию SARS-CoV-2.

Вакцина-кандидат, получившая название мРНК-1273, была разработана учеными исследовательского центра вакцин NIAID и компании Moderna (Кембридж). В новом исследовании две группы по восемь макак-резусов получили две инъекции по 10 или 100 мкг мРНК-1273, а третья, контрольная, — физраствор в тех же дозах.

Инъекции проводились с интервалом в 28 дней. Вакцинированные макаки вырабатывали высокий уровень нейтрализующих антител, направленных на поверхностный спайковый белок, который SARS-CoV-2 использует для прикрепления и проникновения в клетки.

Интересно, что макаки, получившие дозу 10 мкг или 100 мкг, вырабатывали нейтрализующие антитела в крови на уровне, значительно превышающем тот, что был выявлен у людей, выздоровевших от COVID-19, — пишут специалисты.

Через четыре недели после второй инъекции все макаки подверглись воздействию SARS-CoV-2, в результате чего заболели коронавирусом. Примечательно, что через два дня в легких семи из восьми вакцинированных макак не было обнаружено вируса.

А у животных из контрольной группы, получавших физраствор, вирус активно размножался в легких.

В вопросе с вакцинами не должно быть спешки. Если мы говорим, что какая-то вакцина прошла испытания, нужно понимать, что это еще не клинические испытания. А до их начала может пройти еще много времени. Надо тщательно проверить, что мы собираемся вводить здоровым людям, ведь вакцина — это не лекарство, а защита, которая не должна навредить, — пояснил «Ридусу» Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова.

Тем не менее кембриджская вакцина стала первой успешной экспериментальной вакциной от COVID-19, испытанной на нечеловеческих приматах. Она показала быстрый вирусный контроль в верхних дыхательных путях, отмечают исследователи.