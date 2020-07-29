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Как часть Марса попадет на Землю

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© NASA

© NASA

NASA и Европейское космическое агентство готовятся осуществить смелый план по доставке образцов марсианского грунта и почвы на Землю. Как это будет происходить? Для сбора материала потребуются два роботизированных «марсохода», а для транспортировки — целая система ракет и грузовых кораблей. «Добыча», возможно, позволит ученым выяснить, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе. Однако изучить пробы, собранные на Красной планете, можно лишь в земных лабораториях.

Первый «марсоход» NASA, получивший название Perseverance («Настойчивость»), приземлится на Марсе в феврале 2021 года. Гигантский парашют и ракетные двигатели замедлят спуск. На финальной стадии мягкость посадки обеспечат прочные тросы.

Perseverance будет передвигаться при помощи шести колес и нести на борту 23 камеры. Искать признаки древней жизни «марсоход» будет в большом кратере Езеро при помощи специального бура. В отборе образцов приоритет будет отдаваться породе и почве с признаками контакта с микроорганизмами.

Собранные образцы Perseverance сложит в металлические контейнеры, которые останутся лежать на поверхности Марса. Аппарат не будет отягощать себя грузом и продолжит выполнение главной миссии. Источник питания на основе плутония позволит работать в течение десяти и более лет.

Следующий этап запланирован на 2026 год или более поздний срок. В это время на Марс прибудет второй, меньший по размеру «марсоход», построенный Европейским космическим агентством. Его задача — собрать контейнеры, оставленные Perseverance на поверхности.

Образцы будут загружены в защитный контейнер большого размера и при помощи ракеты Mars Ascent Vehicle (MAV) доставлены на орбиту.

На орбите «посылку» встретит и «поймает» европейский спутник. Он же выступит в роли «почтальона» и доставит драгоценные образцы на Землю.

Грузовой корабль доберется до Земли не раньше 2031 года. По прибытии контейнер с образцами поместят в надежно защищенную капсулу, способную выдержать контакт с атмосферой Земли во время приземления в Северной Америке.

После этого ученые приступят к изучению образцов с использованием самых передовых технологий. Некоторые из них только предстоит разработать, поскольку материала для исследований хватит на десятилетия вперед. Образцы могут пролить свет на историю Марса и рассказать о том, был ли он когда-нибудь обитаемым.

В материале использована графика с сайта «Би-би-си».

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