Ученые США вновь указали на выгоду снижения числа жителей бедных стран

В американском научном сообществе вновь подняли тему сокращения беднейшего населения планеты. Страны с низким и средним уровнем дохода могут сэкономить миллиарды долларов в год на расходах на здравоохранение, если будут инвестировать в широкую доступность средств контрацепции для женщин, отмечается в отчете Института Гутмахера.

По данным этой американской научной и политической организации, из 923 миллионов женщин бедных стран, желающих избежать беременности, примерно каждая четвертая не пользуется современной контрацепцией. Для решения проблемы необходимо увеличить ежегодные расходы на консультирование по различным методам абортов и последующие услуги с нынешних 7,1 миллиарда долларов до 12,6. Экономия же на уходе за новорожденными и их мамами составит примерно 16 миллиардов долларов.

«Наше исследование показывает, что можно включить сексуальное и репродуктивное здоровье в программу универсального медицинского страхования. Потенциальные выгоды вполне достижимы, а стоимость бездействия слишком высока», — цитирует Reuters слова старшего научного сотрудника Института Гутмахера Элизабет Салли.

В работе научной группы сказано, что многие женщины либо не знают о современной контрацепции, либо не могут себе ее позволить или не имеют к ней доступа. При этом особенно часто это происходит в подростковой среде. Проблема приобрела особую актуальность во время пандемии коронавируса, поскольку во многих местах медицинские ресурсы отвлекаются от услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья, доступ к службам контрацепции или абортам затруднен.

«Несмотря на COVID-19 молодые люди продолжают заниматься сексом. Если правительства не проявят инициативу и не примут мер, мы обнаружим огромное число случаев подростковой беременности по окончании пандемии», — заявил руководитель молодежной организации «Послы общественного здравоохранения Уганды» Патрик Сегава.

По данным Института Гутмахера, ежегодно в странах с низким и средним уровнем дохода происходит 111 миллионов случаев нежелательных беременностей. Это — примерно 49% от общего числа беременных женщин. В ООН полагают, что пандемия может привести к дополнительным семи миллионам нежелательных беременностей в нынешнем году во всем мире.

Проблемы неконтролируемой рождаемости в странах третьего мира поднимались американскими учеными еще до пандемии. Так, материалы подобного исследования были опубликованы в октябре прошлого года. О них писал «Ридус».