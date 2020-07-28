Офтальмолог рассказал, как самостоятельно распознать катаракту

Катаракта является опасным заболеванием глаз, которое за небольшой период времени может привести к слепоте. В основном эта болезнь встречается у пожилых людей, но иногда появляется и у детей. Это может быть обусловлено наследственностью или генетическими нарушениями.

«Ридус» побеседовал с офтальмологом Игорем Григорьевым, который рассказал, как не пропустить у себя первые симптомы заболевания.

Основным симптомом катаракты являются расплывчатые образы в глазах, которые не корректируются очками или контактными линзами. Также это высокая чувствительность к свету в ночное время, ореолы перед глазами при взгляде на источники света и изменение цвета зрачка: он может приобрести белый, серый или желтый оттенок. Другим важным симптомом является двоение образов, оно проявляется на ранней стадии катаракты и позволяет своевременно определить заболевание, — пояснил «Ридусу» офтальмохирург Центра микрохирургии глаза «Я Вижу» Игорь Григорьев.

Напомним, что катаракта — это заболевание, при котором происходит уменьшение прозрачности хрусталика в глазу, что приводит к постепенному снижению остроты зрения. Чем старше человек, тем быстрее он может начать терять зрение.

Чаще всего катаракта является приобретенным заболеванием, связанным с возрастом пациента, травмой головы или глаз, а также может развиваться вследствие воздействия различных неблагоприятных факторов или сопутствующих заболеваний.



Однако не все так печально, так как катаракта лечится, объясняет врач-офтальмолог.

Катаракта лечится путем замены хрусталика, это типовая операция и ее можно сделать по программе ОМС. Но если человек хочет иметь зрение более высокого качества — лучше резкость, четкость, а то и вообще видеть без очков, — то он выбирает более дорогие хрусталики, которые по ОМС не ставятся, — рассказал Игорь Григорьев.

Операцию по удалению катаракты можно проводить практически в любом возрасте, если есть показания.