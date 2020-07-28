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Tesla запустила тест-драйв своих авто в Москве

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Moscow Tesla Club

© Moscow Tesla Club

Представители Tesla в России Moscow Tesla Club объявили о начале тест-драйвов электромобилей. Теперь чтобы прокатиться на электрокаре не нужно ехать в США или Европу, заявляют представители.

Такая возможность действительно есть: вы можете испытать Tesla в реальной дорожной обстановке. Мы начали сотрудничать с сервисом CARL, поэтому электромобиль может быть доставлен в удобное время и место в Москве. Пока что для поездок доступны флагманские седаны Tesla Model S, но уже скоро для тест-драйва добавятся кроссовер Model X и компактный седан Model 3, — пояснили «Ридусу» представители Moscow Tesla Club.

Уже сегодня, 28 июля, тестовый автопарк Moscow Tesla Club доступен для заказа в мобильном приложении CARL. Также в пресс-службе Moscow Tesla Club заявили, что в планах компании добавить к автопарку новинку — компактный кроссовер Model Y.

Это будет возможно после того, как электромобиль появится в России.

Известна и стоимость тест-драйва, которая к приятному удивлению не сильно отличается от цены проката тех же бизнес-авто. Так, стоимость одного часа тест-драйва составит от 2500 р. для Tesla Model 3 и 5000 р. для Model S и Model X.

Минимальный возраст водителя для прохождения тест-драйва Tesla — 25 лет. Во время поездки опытный консультант расскажет об особенностях и характеристиках выбранного электромобиля, а также ответит на любые вопросы о Tesla, приобретении и эксплуатации.

Маршрут поездки, как и его начальная точка, может быть любым, но только в пределах МКАД. Все автомобили имеют страховку ОСАГО и КАСКО. После поездки пользователи CARL получат специальное предложение на приобретение выбранной модели Tesla от Moscow Tesla Club.

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