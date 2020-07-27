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006306

В Пензе двух сестер лишили жилья ради строительства моста

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© Mash

© Mash

Когда выяснилось, что дом сестер Елены Власенковой и Юлии Эзау мешает строительству нового моста в Пензе, их попросили покинуть жилище, пообещав взамен квартиры.

Женщины поверили и в 2013 году отказались от прав на участок.

Они переехали в выделенные им однокомнатные квартиры, однако вскоре их выставили на улицу; к тому времени старый дом сестер уже был снесен.

Попытка вернуть права на участок через суд оказалась напрасной, так как на месте дома уже установили опору для моста.

Теперь сестры подают в суд и пытаются взыскать с властей компенсацию за аренду квартиры, которую они вынуждены снимать уже четыре года, сообщает Mash.

Сестры утверждают, что, хотя, согласно договору, им выделены квартиры социального найма, при этом в документе не говорилось, что они временные. Кроме того, с администрацией у них шел разговор о том, что со временем квартиры можно будет переоформить в собственные.

По словам адвоката сестер, нет ответа на вопрос, кто конкретно из чиновников виноват в случившемся и как так получилось, что мост был построен, а участок и дом не были изъяты окончательно.

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