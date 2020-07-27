Путин обсудил с Эрдоганом обстановку в Закавказье

Президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по поводу обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Владимир Путин подчеркнул, что в данной ситуации крайне важно не допустить действий, направленных на эскалацию напряженности. Лидеры двух стран высказали заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами в ходе переговоров, сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выразили готовность координировать усилия России и Турции для стабилизации обстановки в регионе. Президенты отметили, что политико-дипломатическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана не имеет альтернативы.

Президенты обсудили ряд других тем двусторонней повестки дня. В частности, они дали положительную оценку сотрудничеству в борьбе с пандемией COVID-19, что позволило с 1 августа частично возобновить регулярное авиасообщение между некоторыми российскими и турецкими городами.

Владимир Путин поздравил президента Турции и турецкий народ с наступающим праздником Курбан-байрам. В пресс-службе отметили, что телефонная беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.