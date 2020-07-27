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«Тюрьма не рай, но…»: Мария Бутина посетила СИЗО в Санкт-Петербурге

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© Telegram/Мария Бутина

© Telegram/Мария Бутина

Член Общественной палаты России Мария Бутина посетила часть следственного изолятора № 5 «Арсеналка» в Санкт-Петербурге, где содержатся женщины с грудными детьми. Активистка осталась довольна условиями, в которых приходится жить заключенным. Однако кое-что все-таки взяла на карандаш.

Бутина подчеркнула, что камеры по виду напоминают комнаты в студенческом общежитии. Женщины и их дети выглядят здоровыми, улыбаются. Никто из малышей не плачет и не боится охранников. У активистки, имеющей богатый опыт пребывания в американских тюрьмах, на такие мелочи глаз намётан.

«Доставайте тухлые помидоры, но правда есть правда, даже если она рушит наши стереотипы и вызывает болезненный скрежет в мозгах. А лучше смотрите видео», — посоветовала Бутина.

Да, тюрьма не рай, но в ней должно сохраняться человеческое отношение. Лишать его людей — чрезмерная жестокость, подчеркнула она.

Из пожеланий, которые хотелось бы высказать администрации, член Общественной палаты отметила отсутствие средств индивидуальной женской гигиены в списке стандартных наборов, которые выдают заключенным. Кроме того, в список профессий, которые можно получить в СИЗО, стоит добавить парикмахеров, пекарей и садовников.

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