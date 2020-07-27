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Пациентке с мочекаменной болезнью отказали в помощи из-за COVID-19

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© больница1.екатеринбург.рф

© больница1.екатеринбург.рф

Поскольку в Екатеринбурге все плановые операции отменены из-за коронавируса, пациентка с мочекаменной болезнью не может получить необходимую ей медицинскую помощь.

Как призналась в беседе с URA.RU сама девушка, теперь она боится ездить даже на дачу.

«Весной у меня был приступ, с которым меня госпитализировали в ЦГКБ № 1, — пояснила она изданию. — Сказали: „Наверное, у вас гастрит“ и отпустили домой». Ей в итоге пришлось платно сделать УЗИ, которое обнаружило камни в почках.

Гастроэнтеролог, который оказывал платные услуги, прописал ей лекарства, но посоветовал обратиться к хирургам по месту жительства, чтобы запланировать операцию.

Хирург в поликлинике ЦГКБ № 1 выписала направление на операцию, но предупредила, что с ним надо будет подойти позже, когда закончится карантин по коронавирусу. Девушке рекомендовали сидеть дома и не ездить на дачу, так как по плохой дороге из-за тряски камни могут начать выходить, а скорая в такую даль не доедет.

Ранее сообщалось, что врачи скорой в Коломне отказались госпитализировать мужчину с эпилепсией.

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