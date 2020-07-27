В московском парке молния попала в двух мужчин
- 27 июля 2020, 18:19
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время ливня в Москве молния ударила в толпу в Мещерском парке, но задела только двоих, сообщил источник «360».
Двое мужчин, находившиеся на берегу пруда под навесом, потеряли сознание. У них пропали пульс и дыхание.
Спасателям удалось восстановить сердцебиение пострадавших прямо на месте происшествия.
«Они оба уже в сознании, все помнят. Одного уже забрала скорая, второго забирает сейчас», — уточнил собеседник телеканала.
Ранее сообщалось, в некоторых районах Москвы из-за ливней подтопило проезжую часть. Потоп случился и на станции метро «Ботанический сад».
По данным синоптиков, гроза и ливень будут продолжаться в столице до конца дня.
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