В московском парке молния попала в двух мужчин

Во время ливня в Москве молния ударила в толпу в Мещерском парке, но задела только двоих, сообщил источник «360».

Двое мужчин, находившиеся на берегу пруда под навесом, потеряли сознание. У них пропали пульс и дыхание.

Спасателям удалось восстановить сердцебиение пострадавших прямо на месте происшествия.

«Они оба уже в сознании, все помнят. Одного уже забрала скорая, второго забирает сейчас», — уточнил собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, в некоторых районах Москвы из-за ливней подтопило проезжую часть. Потоп случился и на станции метро «Ботанический сад».

По данным синоптиков, гроза и ливень будут продолжаться в столице до конца дня.