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Роспотребнадзор предупредил о рисках, связанных с употреблением рыбы

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© pexels.com

© pexels.com

Рыба и рыбная продукция, не прошедшая полноценную кулинарную обработку, может быть опасна для здоровья.

Употребление в пищу такой продукции чревато заражением паразитами, некоторые из которых могут привести к инвалидности и летальному исходу, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В России чаще всего заражаются описторхозом, клонорхозом и дифиллоботриозами. Наибольший риск заражения представляет употребление в пищу рыбы семейства карповых, в которое входят язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклейка, гольян, жерех и подуст.

Чтобы обеззаразить рыбу, ее рекомендуется варить 15 минут после закипания или жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут. Солить же мелкую рыбу нужно в течение 14 дней, а крупную — 40 суток с добавлением двух килограммов соли на десять килограммов рыбы, предупреждает ведомство.

Ранее в Роскачестве объяснили, почему мясо птицы, яйца, а также грибы лучше не мыть перед приготовлением.

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