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Создана виртуальная собака-поводырь для слабовидящих людей

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Команда изобретателей из Университета Лафборо рассказала о своем новом устройстве — виртуальной собаке-поводыре, которая поможет слабовидящим во время прогулок.

Собака-поводырь играет важную роль в качестве средства передвижения для слабовидящих, но такое решение не всем подходит. Такие вещи, как стоимость, небольшая квартира или даже аллергия на животных могут помешать человеку завести собаку, — говорят ученые.

Специально для таких случаев разработчики создали роботизированное устройство, которое вы можете держать в руке как поводок. Устройство называется «Тея» («Thea»). На создание прибора изобретателей вдохновили игровые консоли виртуальной реальности.

Суть заключается в том, что «Тея» полностью заменяет собаку-поводыря. В небольшой прибор разработчики внедрили навигационную систему, которую обычно используют в составе систем управления движения космических аппаратов, в том числе используемых на Международной космической станции.

Loughborough University

Это позволяет «Тее» ориентироваться на местности, направляя незрячего в нужное место. Держа в руке прибор, человек будет чувствовать натяжение, если он уйдет с верного маршрута. Так же ведет себя и настоящая собака-поводырь, когда человек идет в неверном направлении.

Прибор ориентируется благодаря лидарам и камерам, которые позволяют строить трехмерное изображение окружающей среды очень похоже на то, как это делает беспилотный автомобиль. Также устройство поможет слабовидящим людям ориентироваться благодаря голосовым помощникам и звуковым сигналам, предупреждающим об опасности.

Так, виртуальный поводырь не только приведет человека в поликлинику, но и расскажет о погоде, последних новостях, а также предупредит о светофорах и проезжающих машинах.

Loughborough University

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