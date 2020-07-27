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Россияне предпочли «запивать» COVID-19 виски и ромом

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© Piqsels

© Piqsels

Взрывной рост продаж виски, рома, текилы и горьких настоек отмечен в период пандемии в России. По данным Росалкогольрегулирования, этих спиртных напитков во втором квартале 2020 года купили на 22% больше, чем годом ранее. Эксперты полагают, что россияне делали запасы. Кроме того, сказалось отсутствие возможности выехать за рубеж. Вместо посещения заграничных баров, граждане пили дома.

В апреле-июне реализация виски, рома, текилы и других подобных напитков составила 1,7 миллиона декалитров. При этом продажи алкогольной продукции в целом, без учета пива, в рознице выросли только на 3% - до 51,4 миллионов декалитров.

По словам президента Союза производителей алкогольной продукции Игоря Косарева, виски, ром и текила пользуются все большей популярностью. И это — не только российский, но и мировой тренд.

«Напитки легко смешиваются в коктейли, их градус падает, что важно для потребителей. Производители учли происходящее — компании стали активнее располагать свое производство в стране, в итоге стоимость спиртного снизилась, что, в свою очередь еще больше увеличило популярность этих категорий», — цитирует его слова газета «Известия»

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МИД Германии выступил против возвращения России в G7

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что участие России в заседаниях «Большой семерки» до благополучного решения украинского вопроса неприемлемо. При этом он признал пользу от международного сотрудничества с Москвой.

«Причиной исключения России были аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока мы не разрешим этот вопрос, шансов на я не вижу», — заявил министр в интервью газете Rheinische Post.

Хайко Маас добавил, что в последнее время в отношениях с Россией «постоянно возникают сложности», но в Берлине все равно будут сотрудничать с Москвой по целому ряду вопросов международной политики.

«Мы также знаем, что Россия нужна нам для решения таких проблем, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это будет работа не против России, а только вместе с Россией», — пояснил он.

По словам дипломата, в Германии не видят необходимости в расширении G7 ни за счет возвращения в России, ни за счет приглашения других стран. «G7 и G20 — это два разумно скоординированных формата. Нам не нужны G11 или G12», — заключил Маас.

Напомним, год назад новость о возможном возвращении России в международный клуб G7 вызвала немалый общественный резонанс. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить президента Владимира Путина на встречу с другими членами G7. Затем Трамп уточнил, что желает видеть в клубе самых влиятельных держав мира также Индию, Австралию и Южную Корею. Планам американского лидера помешала пандемия коронавирусной инфекции, а также позиция Палата представителей Конгресса, которая большинством голосов одобрила резолюцию против членства России в «Большой семерке».

Ранее «Ридус» рассказывал, нужна ли Россия «Большой семерке» и наоборот, и как США пытаются создать антикитайскую Антанту.

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