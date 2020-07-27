Россияне предпочли «запивать» COVID-19 виски и ромом

Взрывной рост продаж виски, рома, текилы и горьких настоек отмечен в период пандемии в России. По данным Росалкогольрегулирования, этих спиртных напитков во втором квартале 2020 года купили на 22% больше, чем годом ранее. Эксперты полагают, что россияне делали запасы. Кроме того, сказалось отсутствие возможности выехать за рубеж. Вместо посещения заграничных баров, граждане пили дома.

В апреле-июне реализация виски, рома, текилы и других подобных напитков составила 1,7 миллиона декалитров. При этом продажи алкогольной продукции в целом, без учета пива, в рознице выросли только на 3% - до 51,4 миллионов декалитров.

По словам президента Союза производителей алкогольной продукции Игоря Косарева, виски, ром и текила пользуются все большей популярностью. И это — не только российский, но и мировой тренд.

«Напитки легко смешиваются в коктейли, их градус падает, что важно для потребителей. Производители учли происходящее — компании стали активнее располагать свое производство в стране, в итоге стоимость спиртного снизилась, что, в свою очередь еще больше увеличило популярность этих категорий», — цитирует его слова газета «Известия»