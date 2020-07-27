СК назвал лидеров по налоговым преступлениям среди регионов России
- 27 июля 2020, 03:15
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Москва и Подмосковье оказались лидерами среди российских регионов по числу преступлений в налоговой сфере. В тройку «победителей» также вошел Краснодарский край, рассказала заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
«По количеству возбужденных уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152), Краснодарский край (133), Ставропольский край (108), Ростовская область (96)», — цитирует слова Леоненко РИА Новости.
В СК отметили, что примерно те же регионы опережают остальную страну по размеру причиненного ущерба. Леоненко считает, что ситуация во многом зависит от количества населения и экономического потенциала. В связи с этим лидерами всегда будут оставаться крупные регионы.
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