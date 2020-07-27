Россиян предупредили об «опасном солнце»

Первые три дня предстоящей недели жителям сразу нескольких регионов России стоит избегать длительного пребывания на солнце в полуденные часы. На юге страны, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республике Адыгея, индекс ультрафиолетового излучения достигнет 8−9 единиц. В Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях, в Приморье и Забайкалье — 6−7. В таких условиях высока вероятность солнечных ожогов и тепловых ударов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро», — цитирует ТАСС слова синоптика.

По шкале ультрафиолетового индекса, стандарты которого разработаны учеными при участии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), относительно безопасным (умеренным) уровнем считаются показатели до 5 единиц. Далее следуют «высокий» (6−7), «очень высокий» (8−10) и «экстремальный» (11+).

Обычно синоптики указывают максимальное значение индекса в определенный день, наблюдаемое в течение четырех часов в районе солнечного полудня. В диапазоне 3−7 следует в полуденные часы оставаться в тени, носить головной убор и одежду с длинными рукавами. При показателях 8+ рекомендуется полуденное время пережидать внутри помещения.

По данным ВОЗ, огромное количество людей в разных странах мира пренебрегает показателями индекса. При этом заметный рост заболеваемости раком кожи светлых людей в значительной степени связывают с чрезмерным воздействием ультрафиолетового излучения.