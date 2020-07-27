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Россиян предупредили об «опасном солнце»

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© Facebook/Роман Соколов

© Facebook/Роман Соколов

Первые три дня предстоящей недели жителям сразу нескольких регионов России стоит избегать длительного пребывания на солнце в полуденные часы. На юге страны, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республике Адыгея, индекс ультрафиолетового излучения достигнет 8−9 единиц. В Орловской, Брянской, Курской, Воронежской областях, в Приморье и Забайкалье — 6−7. В таких условиях высока вероятность солнечных ожогов и тепловых ударов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это очень опасно, потому что поражения на коже возникают при таком индексе очень быстро», — цитирует ТАСС слова синоптика.

По шкале ультрафиолетового индекса, стандарты которого разработаны учеными при участии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), относительно безопасным (умеренным) уровнем считаются показатели до 5 единиц. Далее следуют «высокий» (6−7), «очень высокий» (8−10) и «экстремальный» (11+).

Обычно синоптики указывают максимальное значение индекса в определенный день, наблюдаемое в течение четырех часов в районе солнечного полудня. В диапазоне 3−7 следует в полуденные часы оставаться в тени, носить головной убор и одежду с длинными рукавами. При показателях 8+ рекомендуется полуденное время пережидать внутри помещения.

По данным ВОЗ, огромное количество людей в разных странах мира пренебрегает показателями индекса. При этом заметный рост заболеваемости раком кожи светлых людей в значительной степени связывают с чрезмерным воздействием ультрафиолетового излучения.

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МИД Германии выступил против возвращения России в G7

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что участие России в заседаниях «Большой семерки» до благополучного решения украинского вопроса неприемлемо. При этом он признал пользу от международного сотрудничества с Москвой.

«Причиной исключения России были аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока мы не разрешим этот вопрос, шансов на я не вижу», — заявил министр в интервью газете Rheinische Post.

Хайко Маас добавил, что в последнее время в отношениях с Россией «постоянно возникают сложности», но в Берлине все равно будут сотрудничать с Москвой по целому ряду вопросов международной политики.

«Мы также знаем, что Россия нужна нам для решения таких проблем, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это будет работа не против России, а только вместе с Россией», — пояснил он.

По словам дипломата, в Германии не видят необходимости в расширении G7 ни за счет возвращения в России, ни за счет приглашения других стран. «G7 и G20 — это два разумно скоординированных формата. Нам не нужны G11 или G12», — заключил Маас.

Напомним, год назад новость о возможном возвращении России в международный клуб G7 вызвала немалый общественный резонанс. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить президента Владимира Путина на встречу с другими членами G7. Затем Трамп уточнил, что желает видеть в клубе самых влиятельных держав мира также Индию, Австралию и Южную Корею. Планам американского лидера помешала пандемия коронавирусной инфекции, а также позиция Палата представителей Конгресса, которая большинством голосов одобрила резолюцию против членства России в «Большой семерке».

Ранее «Ридус» рассказывал, нужна ли Россия «Большой семерке» и наоборот, и как США пытаются создать антикитайскую Антанту.

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