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У американской ведущей новостей обнаружили рак благодаря телезрительнице

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© Twitter.com

© Twitter.com

Ведущая новостей телеканала WFLA во Флориде Виктория Прайс узнала о том, что у нее рак, из письма одной из телезрительниц.

В своем Twitter Прайс рассказала, что необычное новообразование на ее шее женщина заметила во время просмотра выпуска новостей.

В июне телезрительница связалась с ведущей и объяснила, что эта опухоль напоминает ей о ее собственном случае.

«Оказывается, у меня рак. Спасибо одной из наших замечательных зрительниц за то, что обратила на это мое внимание», — написала Прайс, добавив, что ненадолго отлучится с работы.

По словам журналистки, ранее она не имела возможности обратиться к врачу и сделать диагностику из-за пандемии коронавируса.

Обследование в итоге подтвердило, что опухоль действительно является злокачественной, однако растет она медленно.

Прайс надеется, что ей удастся избавиться от рака после одной операции.

Как писал ранее «Ридус», американская актриса Келли Престон умерла от рака молочной железы в возрасте 57 лет. Об этом сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram ее муж, всемирно известный актер Джон Траволта.

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