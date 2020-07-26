Видео: на Кубани внедорожник влетел в магазин

В городе Тихорецке Краснодарского края внедорожник на полной скорости протаранил входную дверь и влетел в помещение магазина.

В результате происшествия серьезные травмы получил ребенок, сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

По имеющимся данным, водитель Toyota Land Cruiser значительно превысил скорость во время поворота на парковку, из-за чего автомобиль и влетел в магазин.

«От отлетевшего стекла дверей четвероклассник, который был в это время внутри магазина, получил рваные раны ноги», — приводит сообщение ТАСС. Ребенка госпитализировали.

Водитель внедорожника не пострадал. При этом он отказался проходить медицинское освидетельствование. Очевидцы утверждают, что он был пьян.

На опубликованных изданием «Подъём» кадрах видно, как машина влетает в магазин на большой скорости.