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-3032019

Глава Минздрава пообещал, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной

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© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

В России вакцинация от коронавируса будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он также отметил высокий интерес россиян к вакцинации.

Глава Минздрава добавил, что вакцинировать население страны планируется поэтапно. «Сначала декретированные группы — медицинские работники, тех, кто чаще других сталкивается с большим количеством людей», — приводит ТАСС слова Мурашко, сказанные в эфире канала «Россия 1».

Министр также обратил внимание, что в настоящее время заканчиваются испытания вакцины, разработанной центром Гамалеи, а центр «Вектор» получает разрешение на проведение клинических испытаний.

Кроме того, Мурашко подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом в Москве идет на спад, формируется популяционный иммунитет, но при этом отметил, что в регионах России ситуация разная. «В общей сложности в отделениях реанимации сегодня находятся 3 100 пациентов», — цитирует его агентство.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин пообещал в эфире телеканала «Россия-1», что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. По его словам, прививочная кампания начнется сразу после появления препарата.

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