Как COVID-19 вызывает потерю обоняния

Международная группа ученых из Гарвардской Медицинской школы опубликовала исследование, в котором специалисты предположили, почему при коронавирусе возникает потеря обоняния.



Временная потеря обоняния, или аносмия, является основным неврологическим симптомом и одним из самых ранних и частых симптомов COVID-19. Исследования считают, что эта особенность лучше указывает на заболевание, чем повышенная температура.

В ходе недавнего исследования ученые определили типы обонятельных клеток, наиболее уязвимые для инфекции SARS-CoV-2. Удивительно, но сенсорные нейроны, которые обнаруживают и передают обоняние в мозг, не относятся к числу уязвимых типов клеток.

Также специалисты обнаружили, что обонятельные сенсорные нейроны не экспрессируют ген, кодирующий белок рецептора ACE2, который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки человека, зато рецептор экспрессируется в клетках, которые тесно связаны с обонятельными нейронами.



Полученные данные свидетельствуют о том, что инфекция нейронных типов клеток может быть ответственна за аносмию у пациентов COVID-19.

Наше исследование показывает, что коронавирус изменяет обоняние у пациентов не путем прямого заражения нейронов, а путем воздействия на функцию поддерживающих клеток. Это означает, что в большинстве случаев инфекция SARS-CoV-2 вряд ли навсегда повредит обонятельные нервные цепи и приведет к стойкой аносмии, — говорят ученые.

Предыдущие исследование показали, что большинство пациентов с COVID-19 теряют обоняние на пару недель, после чего способность различать вкус и запах постепенно возвращается.