Несколько женщин обвинили Виктора Шендеровича в сексуальных домогательствах

Журналист Виктор Шендерович стал очередным публичным лицом, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

Об этом заявили в Facebook сразу несколько женщин.

В частности, пострадавшей от действий Шендеровича назвала себя журналистка Лидия Михальченко, которая также написала, что к ней готовы присоединиться Ольга Крассак и Мари Троицкая.

Михальченко призналась, что считала Шендеровича «одним из лучших людей в этом мире», однако позже ее повергло в шок нежелание журналиста «слышать и замечать отказ» с ее стороны, а также произошедшее между ним и другой девушкой. Михальченко пояснила, что Шендерович договорился с Троицкой о дружеской встрече, но в итоге начал домогаться ее, а в ответ на ее негодование сказал: «А для чего еще мужчины с девушками встречаются?».

В свою очередь Крассак отметила, что ей известны имена еще четырех девушек, которые «непосредственно от него пострадали», но не смогли поделиться своими историями, поскольку их запугивали и грозились уволить. Она добавила, что защищать Шендеровича будут те, кто «воспитывались в патриархальных рамках дозволенности и легкодоступности». «Для них человек с именем и заслугами странным образом имеет индульгенцию на мерзкое поведение, на насилие и харассмент», — подчеркнула Крассак.

В последнее время в соцсетях стали часто появляться сообщения от женщин и девушек, а иногда и молодых людей о сексуальных домогательствах со стороны известных деятелей российских СМИ: шеф-редактора и фоторедактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и Андрея Золотова, ведущего канала «Дождь» Павла Лобкова, спецкорреспондента «Таких дел» и главреда самиздата moloko plus Павла Никулина и других людей, известных в мире независимых медиа. Фигуранты скандала уже принесли извинения за неподобающее поведение, многие уволились с работы.



Обвинения в домогательствах, которые выдвинула журналистка издания The Bell Екатерина Аренева против игрока «Что? Где? Когда?», двукратного лауреата «Хрустальной совы» Михаила Скипского, прокомментировал «Ридусу» его коллега Ровшан Аскеров.

