Роспотребнадзор обязал посещать театры и концерты только в масках
- 24 июля 2020, 18:06
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Спектакли и концерты можно будет посещать только в средствах индивидуальной защиты, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
При этом находящимся на сцене артистам разрешили выступать без масок.
Кроме того, администрации театров и концертных площадок рекомендовано проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, измерять температуру сотрудникам и ограничить контакты между персоналом. "При обслуживании зрителей сотрудникам необходимо использовать маски", - подчеркивается в сообщении.
В рекомендациях также указано, что сотрудники учреждений культуры должны в течение трех дней пройти тестирование после возвращения из-за рубежа.
Ограничения также коснутся театральных буфетов – продажа еды запрещена, а воду и напитки можно будет купить только в промышленной упаковке.
Роспотребнадзор также рекомендовал театрам исключить из репертуара спектакли с хоровыми и массовыми сценами.
В новых правилась прописаны ограничения и по работе гримеров, костюмеров, а также музыкантов оркестра. Инструменты придется дезинфицировать, а духовую секцию рекомендуют отделить от коллег защитным экраном.
Ранее стало известно, что театры разрешено открыть в Москве с 1 августа. С этого же дня возобновят работу и московские кинотеатры.
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