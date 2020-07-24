найти ×
   
  • USD +0.63
    71.60
  • EUR +0.91
    83.10
СохранитьСохранено0
×

-203734

Роспотребнадзор обязал посещать театры и концерты только в масках

Small f1a6d446e0
© AP/TASS

© AP/TASS

Спектакли и концерты можно будет посещать только в средствах индивидуальной защиты, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

При этом находящимся на сцене артистам разрешили выступать без масок.

Кроме того, администрации театров и концертных площадок рекомендовано проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, измерять температуру сотрудникам и ограничить контакты между персоналом. "При обслуживании зрителей сотрудникам необходимо использовать маски", - подчеркивается в сообщении.

В рекомендациях также указано, что сотрудники учреждений культуры должны в течение трех дней пройти тестирование после возвращения из-за рубежа.

Ограничения также коснутся театральных буфетов – продажа еды запрещена, а воду и напитки можно будет купить только в промышленной упаковке.

Роспотребнадзор также рекомендовал театрам исключить из репертуара спектакли с хоровыми и массовыми сценами.

В новых правилась прописаны ограничения и по работе гримеров, костюмеров, а также музыкантов оркестра. Инструменты придется дезинфицировать, а духовую секцию рекомендуют отделить от коллег защитным экраном.

Ранее стало известно, что театры разрешено открыть в Москве с 1 августа. С этого же дня возобновят работу и московские кинотеатры

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
53113927читать позжечитаю позже
Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
111638927читать позжечитаю позже

главное


История
Общество
Карантин 1666 года: что изменилось с тех пор в нашем поведении

Как Лондон и его жители пережили Великую чуму.

15018232читать позжечитаю позже

Наука и техника
Древние анчоусы стали саблезубыми хищниками из-за столкновения с астероидом13 мая

Вероятно, их вкус показался бы нам непривычным из-за другого режима питания.

5036746читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM