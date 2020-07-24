Роспотребнадзор обязал посещать театры и концерты только в масках

Спектакли и концерты можно будет посещать только в средствах индивидуальной защиты, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

При этом находящимся на сцене артистам разрешили выступать без масок.

Кроме того, администрации театров и концертных площадок рекомендовано проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, измерять температуру сотрудникам и ограничить контакты между персоналом. "При обслуживании зрителей сотрудникам необходимо использовать маски", - подчеркивается в сообщении.

В рекомендациях также указано, что сотрудники учреждений культуры должны в течение трех дней пройти тестирование после возвращения из-за рубежа.

Ограничения также коснутся театральных буфетов – продажа еды запрещена, а воду и напитки можно будет купить только в промышленной упаковке.

Роспотребнадзор также рекомендовал театрам исключить из репертуара спектакли с хоровыми и массовыми сценами.

В новых правилась прописаны ограничения и по работе гримеров, костюмеров, а также музыкантов оркестра. Инструменты придется дезинфицировать, а духовую секцию рекомендуют отделить от коллег защитным экраном.

Ранее стало известно, что театры разрешено открыть в Москве с 1 августа. С этого же дня возобновят работу и московские кинотеатры.

