Быки с измененным геномом теперь дают мужское потомство в 75% случаев

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе рассказали, что в апреле 2020 года родился бычок по имени Космо, гены которого были отредактированы еще до его рождения. Речь идет о методе CRISPR, позволяющем вносить изменения в гены эмбрионов перед их переносом матери.

Мы изменили геном бычка, вставив ген под названием SRY. Этот ген почти в 100% случаев гарантирует, что потомство животного будет мужским, — пояснили ученые.

В идеале ген SRY должен был быть вставлен в Х-хромосому, чтобы Космо мог приносить мужское потомство в 100% случаев. Но у специалистов не получилось интегрировать его туда, поэтому они выбрали 17-ю хромосому.

По расчетам ученых, изменение хромосомы в 75% случаев обеспечит Космо мужское потомство. Также 17-я хромосома — относительное безопасное место для геномного редактирования, поэтому бычок родился абсолютно здоровым.

Ученые пояснили, что для сельского хозяйства пол скота имеет огромное значение. Очевидно, что фермеры отдают предпочтение самцам крупного рогатого скота, так как они намного быстрее и легче набирают массу. Таким образом, один самец дает гораздо больше мяса, а это, в свою очередь, решает экологическую и этическую проблему.

Насколько хорошо сработал генетический эксперимент, можно будет узнать через несколько лет, когда Космо подрастет. Поскольку FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) имеет строгие правила в отношении животных, отредактированных CRISPR, Космо и его телята не будут использоваться в качестве мяса. Однако это не помешает ученым проверить, сможет ли бычок производить только мужское потомство.