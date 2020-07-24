Украинские пропагандисты призвали к отделению Хабаровского края от России

Украинские активисты устроили в Сети целую информационную кампанию, настаивая на принадлежности Хабаровского края Украине.

В этой связи они даже потребовали отделить этот регион от России и провести референдум по данному вопросу.

Пытаясь доказать правомерность своей позиции, пропагандисты разместили в соцсетях украинскую карту, на которой территория Хабаровского края помечена как «Зеленый Клин». По их мнению, так называли эти земли переселенцы с Украины в XIX — начале XX века, а поэтому Дальний Восток можно считать исконно украинскими землями.

Кроме того, украинцы, раздувшие на основе этих домыслов информационную шумиху в интернете, утверждают, что протесты, которые сейчас организовывают в Хабаровске, свидетельствуют о пробуждении кода нации и служат доказательством тому, что жители города — истинные украинцы, устроившие майдан.

Некоторые даже делают акцент на якобы украинских названиях городов этого региона и требуют присоединить Хабаровский край к Украине, обращая внимание на схожесть их флагов. Однако не стоит забывать, что подобное сходство можно обнаружить между российским и французским флагами.

«Для украинцев все это — лишь повод призвать к развалу России и доказать свою историческую первичность», — говорится в публикации сообщества «АнтиПропаганда» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что жители Хабаровского края выходят на митинги в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан полицией 9 июля. Чиновника обвиняют в организации серии заказных убийств.

