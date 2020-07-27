Роботы за рулем: когда беспилотные авто поедут по России

Каждый из нас что-то слышал про беспилотные автомобили, но мало кто понимает, как именно работает машина без водителя. И это уже не фантастика, а вполне реальная технология, которая медленно, но верно внедряется в нашу жизнь.

«Ридус» решил выяснить, есть ли в России беспилотные авто, как они работают и есть ли у них будущее.

Что представляет из себя автопилот

Итак, начнем с азов. Беспилотный автомобиль подразумевает, что в нем нет пилота, то есть водителя. Это означает, что машина использует свои ресурсы и технологии, позволяющие ориентироваться на дороге и безопасно управлять авто.

В этом беспилотнику помогают камеры, лидары, радары, сенсоры, а также специальное программное обеспечение. Камеры стандартно расположены на крыше автомобиля, а также по бокам и спереди капота. Они помогают в режиме реального времени оценивать ситуацию вокруг.

У автопилота 10 камер: 4 на крыше, 3 на ветровом стекле, 2 по бокам машины и 1 на радиаторной решетке. Ридус

Также у беспилотного авто есть лидар — самый важный и самый дорогой сенсор для беспилотных автомобилей. Он сканирует пространство с помощью лазерных лучей, которые отражаются от объектов и создают трехмерную картину окружающей среды. Так, например, авто распознает пешеходов, здания, а также понимает размеры окружающих машин.

Существуют лидары с обзором 360°, собирающие информацию об объектах вокруг беспилотного автомобиля. Второй — твердотельный лидар — может использоваться для получения более детальных данных об объектах перед автомобилем.

За синим стеклом прячется лидар. Всего их 4 штуки в автомобиле. Ридус

Лидар — это незаменимая вещь в беспилотных авто. Например, можно сфокусировать лидар именно на тех объектах, которые наиболее важны в конкретный момент. Так, идентифицировав вдалеке движущийся объект, автомобиль может сфокусировать лучи именно на нем, чтобы понять, что это за объект и предсказать его поведение. Предсказание намерения — одна из сложнейших вещей в этой технологии. Нам важно создать не просто авто, которое ориентируется на дороге и следует ПДД, но умеет анализировать и предполагать, что будет дальше. Беспилотник должен стать водителем со стажем, который понимает поведение других водителей, — рассказали нам представители Яндекса, которые занимаются разработкой собственного автопилота.

Данные с лидара и камер поступают в «мозг» автопилота — компьютер, анализирующий данные и создающий 3D-карту местности. Компьютер находится в багажном отделении машины.

Кто такой инженер

Как можно заметить на фотографиях, на месте водителя не пусто. Дело в том, что технология автопилота в России еще находится в тестовой стадии. Чтобы полностью запустить сервис нужно не только убедиться в безопасности таких авто, но и урегулировать правовые и законодательные вопросы. А их, как заявляет Яндекс, много.

Инженер внимательно следит за дорогой, и помогает авто только в экстренных случаях. На фото видно, как машина самостоятельно заходит в крутой поворот. Ридус





Например, в апреле 2020 года вышло поручение Президента РФ, а затем Правительства, которое предполагает разработку мер для возможности запуска коммерческого сервиса полностью беспилотного такси в ближайшем будущем. Планируется, что плавно внедрять этот сервис в городскую среду получится через 3−4 года.

Сейчас в беспилотном авто во время движения должен находиться инженер-испытатель. В первую очередь, пока идут тестовые поездки, инженер изучает возможности автопилота, смотрит, как ведет себя авто в различных дорожных ситуациях. Также инженер может корректировать движение автопилота: для этого нужно просто нажать на педали или положить руки на руль, чтобы система поняла, что у нее забрали управление.

На планшете показано, как видит дорогу автопилот: серые прямоугольники — авто, желтые пятна — люди. Ридус

Как превратить авто в бесилотник

Стоит отметить, что система автопилота добавляется уже к готовому автомобилю. Однако не каждое авто может стать беспилотным.

Для этого нужны полностью автоматизированные автомобили, где все управляется электронно. Например, в таком авто должна быть BAS или Brake assistant — помощник при торможении, Lane Assistаnt — ассистент движения по полосе, а также круиз-контроль — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя газ при снижении скорости движения и уменьшая при её увеличении.



Если мы имеем все вышеперечисленные условия, то машину уже можно превращать в беспилотную: добавлять к ней камеры, лидары, радары, и программное обеспечение, которое соберет все данные вместе.

Для предыдущего поколения автопилота Яндекс использовал Toyota prius (второго поколения). Ридус

Что умеет беспилотный автомобиль

Автопилот Янекса умеет самостоятельно, без вмешательства водителя, передвигаться из точки, А в точку Б в условиях города. Машина соблюдает ПДД, умеет определять и объезжать препятствия (в том числе, другие машины и людей), перестраиваться в потоке, экстренно тормозить в случае необходимости — то есть все то, что умеют автомобили с водителем за рулем.

Но у водителя всего 2 глаза, когда как у автопилота 4 лидара, 6 радаров и 10 камер.

Для того, чтобы автомобиль мог передвигаться самостоятельно, нужны не только сенсоры, но и специальные карты, технологии компьютерного зрения и машинного обучения, а также алгоритмы принятия решения и выбора оптимальной траектории в соответствии с прогнозом развития дорожной ситуации, который система тоже должна уметь делать.

А вот технологии 5G автопилоту не нужны. Все вычисления проводятся прямо на борту, поэтому наличие интернет соединения для работы не требуется. Если автопилот попадает в зону, где не ловит Сеть, авто будет ориентироваться по сенсорам и камерам, которые позволят продолжить движение.

До конца 2020 года к флоту Яндекса добавится 100 беспилотных Hyundai Sonata. Ридус

Для чего он нужен

Автопилот можно использовать в робо-такси, общественном транспорте, грузовых перевозках, для личного транспорта и других сферах, где сейчас растет потребность в быстрой логистике.

Разработчики отмечают, что автопилот не сможет заменить нам обычный автомобиль, ведь у него совсем другие задачи. Автопилот — это в первую очередь сервис.

Например, службы доставки смогут отправлять посылки в авто без водителей, заранее составив маршрут для робо-доставщика. У сервисов такси и каршеринга произойдет слияние: вы сможете сесть в припаркованную машину, вбить в навигатор свой адрес и авто довезет вас до пункта назначения без лишних разговоров.

Интересно, что все беспилотные авто Яндекса получили имена в честь героев сериала «Мир Дикого Запада». Эта, например, названа в честь Эшли Стаббса — начальника службы безопасности парка «Мир Дикого запада». Ридус



