Роботы за рулем: когда беспилотные авто поедут по России
- 27 июля 2020, 00:06
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Каждый из нас что-то слышал про беспилотные автомобили, но мало кто понимает, как именно работает машина без водителя. И это уже не фантастика, а вполне реальная технология, которая медленно, но верно внедряется в нашу жизнь.
«Ридус» решил выяснить, есть ли в России беспилотные авто, как они работают и есть ли у них будущее.
Что представляет из себя автопилот
Итак, начнем с азов. Беспилотный автомобиль подразумевает, что в нем нет пилота, то есть водителя. Это означает, что машина использует свои ресурсы и технологии, позволяющие ориентироваться на дороге и безопасно управлять авто.
В этом беспилотнику помогают камеры, лидары, радары, сенсоры, а также специальное программное обеспечение. Камеры стандартно расположены на крыше автомобиля, а также по бокам и спереди капота. Они помогают в режиме реального времени оценивать ситуацию вокруг.
У автопилота 10 камер: 4 на крыше, 3 на ветровом стекле, 2 по бокам машины и 1 на радиаторной решетке.
Также у беспилотного авто есть лидар — самый важный и самый дорогой сенсор для беспилотных автомобилей. Он сканирует пространство с помощью лазерных лучей, которые отражаются от объектов и создают трехмерную картину окружающей среды. Так, например, авто распознает пешеходов, здания, а также понимает размеры окружающих машин.
Существуют лидары с обзором 360°, собирающие информацию об объектах вокруг беспилотного автомобиля. Второй — твердотельный лидар — может использоваться для получения более детальных данных об объектах перед автомобилем.
Лидар — это незаменимая вещь в беспилотных авто. Например, можно сфокусировать лидар именно на тех объектах, которые наиболее важны в конкретный момент. Так, идентифицировав вдалеке движущийся объект, автомобиль может сфокусировать лучи именно на нем, чтобы понять, что это за объект и предсказать его поведение. Предсказание намерения — одна из сложнейших вещей в этой технологии. Нам важно создать не просто авто, которое ориентируется на дороге и следует ПДД, но умеет анализировать и предполагать, что будет дальше. Беспилотник должен стать водителем со стажем, который понимает поведение других водителей, — рассказали нам представители Яндекса, которые занимаются разработкой собственного автопилота.
Данные с лидара и камер поступают в «мозг» автопилота — компьютер, анализирующий данные и создающий 3D-карту местности. Компьютер находится в багажном отделении машины.
Кто такой инженер
Как можно заметить на фотографиях, на месте водителя не пусто. Дело в том, что технология автопилота в России еще находится в тестовой стадии. Чтобы полностью запустить сервис нужно не только убедиться в безопасности таких авто, но и урегулировать правовые и законодательные вопросы. А их, как заявляет Яндекс, много.
Инженер внимательно следит за дорогой, и помогает авто только в экстренных случаях. На фото видно, как машина самостоятельно заходит в крутой поворот.
Например, в апреле 2020 года вышло поручение Президента РФ, а затем Правительства, которое предполагает разработку мер для возможности запуска коммерческого сервиса полностью беспилотного такси в ближайшем будущем. Планируется, что плавно внедрять этот сервис в городскую среду получится через 3−4 года.
Сейчас в беспилотном авто во время движения должен находиться инженер-испытатель. В первую очередь, пока идут тестовые поездки, инженер изучает возможности автопилота, смотрит, как ведет себя авто в различных дорожных ситуациях. Также инженер может корректировать движение автопилота: для этого нужно просто нажать на педали или положить руки на руль, чтобы система поняла, что у нее забрали управление.
Как превратить авто в бесилотник
Стоит отметить, что система автопилота добавляется уже к готовому автомобилю. Однако не каждое авто может стать беспилотным.
Для этого нужны полностью автоматизированные автомобили, где все управляется электронно. Например, в таком авто должна быть BAS или Brake assistant — помощник при торможении, Lane Assistаnt — ассистент движения по полосе, а также круиз-контроль — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя газ при снижении скорости движения и уменьшая при её увеличении.
Если мы имеем все вышеперечисленные условия, то машину уже можно превращать в беспилотную: добавлять к ней камеры, лидары, радары, и программное обеспечение, которое соберет все данные вместе.
Что умеет беспилотный автомобиль
Автопилот Янекса умеет самостоятельно, без вмешательства водителя, передвигаться из точки, А в точку Б в условиях города. Машина соблюдает ПДД, умеет определять и объезжать препятствия (в том числе, другие машины и людей), перестраиваться в потоке, экстренно тормозить в случае необходимости — то есть все то, что умеют автомобили с водителем за рулем.
Но у водителя всего 2 глаза, когда как у автопилота 4 лидара, 6 радаров и 10 камер.
Для того, чтобы автомобиль мог передвигаться самостоятельно, нужны не только сенсоры, но и специальные карты, технологии компьютерного зрения и машинного обучения, а также алгоритмы принятия решения и выбора оптимальной траектории в соответствии с прогнозом развития дорожной ситуации, который система тоже должна уметь делать.
А вот технологии 5G автопилоту не нужны. Все вычисления проводятся прямо на борту, поэтому наличие интернет соединения для работы не требуется. Если автопилот попадает в зону, где не ловит Сеть, авто будет ориентироваться по сенсорам и камерам, которые позволят продолжить движение.
Для чего он нужен
Автопилот можно использовать в робо-такси, общественном транспорте, грузовых перевозках, для личного транспорта и других сферах, где сейчас растет потребность в быстрой логистике.
Разработчики отмечают, что автопилот не сможет заменить нам обычный автомобиль, ведь у него совсем другие задачи. Автопилот — это в первую очередь сервис.
Например, службы доставки смогут отправлять посылки в авто без водителей, заранее составив маршрут для робо-доставщика. У сервисов такси и каршеринга произойдет слияние: вы сможете сесть в припаркованную машину, вбить в навигатор свой адрес и авто довезет вас до пункта назначения без лишних разговоров.
Войти через социальные сети: