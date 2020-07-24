В Сети появилось видео с раскопок полностью сохранившегося мамонта

Археологи из Ямало-Ненецкого автономного округа проводят раскопки на берегу озера Печевалавато недалеко от поселка Сеяха. В Сети появилось видео, на котором специалисты достают останки полностью сохранившегося взрослого мамонта.

Предварительный анализ костей показал, что это, скорее всего, взрослая особь. Нам удалось достать более десятка рёбер, фаланги, бедренную кость мамонта. Чтобы определить возраст нужно обращаться к профильным специалистам, — заявила заведующая отделом гуманитарных исследований МВК им. И. С. Шемановского Евгения Хозяинова.

Большая часть скелета продолжает оставаться под гущей воды и глины, но ученые надеются, что в ближайшие дни им удастся извлечь останки.



Вчера археологам удалось достать часть черепа, нижние челюсти, несколько рёбер мамонта. Отмечается, что благодаря местным природным условиям останки отлично сохранились, и некоторые фрагменты скелета даже сохранили сухожилия.

Материала достаточно, чтобы определить пол и возраст мамонта. Также ученые постараются извлечь ДНК животного для возможного клонирования. Об этом станет известно только после тщательного анализа находки.

Ямало-Ненецкий автономный округ богат на такие находки. В вечной мерзлоте отлично сохраняется органика, поэтому археологи периодически находят скелеты давно вымерших животных.

Например, в 1988 году там нашли ямальского мамонтёнка по имени Маша — самку шерстистого мамонт возрастом 2—3 месяца. А в 2007 году в верхнем течении реки Юрибей на полуострове Ямал обнаружили ископаемого мамонтенка Любу.