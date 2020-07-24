Человечество рекордно снизило уровень шума во время пандемии

Любой звук человеческой деятельности на планете может быть зафиксирован чуткими приборами — сейсмографами. Автомобили, самолеты, поезда, заводы и все остальное вызывают высокочастотные колебания грунта. Как утверждают ученые, уровень «людского грохота» почти вдвое снизился во время пандемии. В период с марта по май наблюдалось «самое продолжительное и наиболее заметное снижение антропогенного сейсмического шума за всю историю наблюдений», отмечается в журнале Science.

Данные для столь веского заявления были получены благодаря обширной глобальной сети, состоящей из 268 сейсмических станций в 117 странах. Обрабатывали сигналы при помощи специальных устройств, чувствительных ко всем типам вибраций, в том числе — в полосе частот от 4 до 14 Гц, где проявляется деятельность человека.

Полученная информация указала на резкое начало затишья в январе в Китае. Оно совпало по времени с началом пандемии. Затем волна тишины прокатилась по всему остальному миру. Когда людей призвали оставаться дома, ввели ограничения на поездки, приостановили производства, привычные вибрации земли заметно уменьшились.

Наибольшее сокращение было зарегистрировано в самых густонаселенных районах, например — в Сингапуре или Нью-Йорке. При этом падение шума отмечалось и в отдаленных местах, таких как Шварцвальд или Намибия. По словам ученых, данное явление не ограничивалось только поверхностью планеты — покой отмечали даже приборы на станциях, размещенных в скважинах в сотнях метров под землей.

Операторы сейсмографов уже давно знакомы со снижением «высокочастотной тряски» по ночам, в выходные и в праздничные дни. Однако нынешнее затишье было гораздо более ярко выраженным и продолжительным.

«Я думаю, одна из самых интересных вещей заключается в том, что это действительно первый опыт оценки вклада человека в поле шума», — цитирует «Би-би-си» слова доктора Стива Хикса из Имперского колледжа Лондона.

Ученый отметил, что по мере увеличения населения и укрупнения городов, особенно в геологически опасных районах, науке необходимо понять, как отслеживать такие опасные явления, как землетрясения, извержения вулканов, оползни. Со временем важные сигналы, предупреждающие о них, будут все больше и более скрыты человеческим шумом.

Доктор Хикс выделил небольшое землетрясение силой в пять баллов, которое произошло в Мексике во время пандемии. Такой сигнал обычно не обнаруживается в городских районах без специальной обработки данных. В этом случае, однако, «фильтрация» не потребовалась, поскольку «человеческие вибрации», способные подавить естественный сигнал, были уменьшены на 40%.

Более точные представления об уровне сейсмического шума, создаваемого человечеством, могут улучшить обнаружение и интерпретацию «тонких» сигналов, способных предупреждать о потенциально опасных событиях.

Ученые отметили очень сильную корреляцию данных исследования с информацией о перемещениях населения, которую собирали, к примеру, Google и Apple с помощью слежения за сотовыми телефонами.

Правительства использовали эту информацию, чтобы понять, насколько послушно население следует карантинным правилам. Доктор Хикс считает, что если мы вернемся к широкомасштабным ограничениям, то сейсмические данные могут стать альтернативной формой мониторинга, которая может иметь меньше проблем с нарушением конфиденциальности.

«Я полагаю, люди беспокоятся о том, что их сотовый телефон следит за ними, даже если эта информация анонимна. Но очень сильная корреляция с данными мобильных устройств означает, что сейсмический шум также можно использовать для мониторинга мобильности с более общей точки зрения. Например, в масштабе города или в тех местах, где телефонные данные просто недоступны. У нас не было доступа к таким данным, например, для Китая», — пояснил ученый.

Исследования человеческого шума в период пандемии проводили 76 авторов из 66 учреждений в 27 странах. Руководил процессом доктор Томас Лекок из Королевской обсерватории Бельгии.