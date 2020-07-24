За план теракта у Белого дома гражданину США дали 15 лет тюрьмы

Житель штата Джорджия Хашер Джаляль Тахиб, признавшийся в апреле в подготовке террористического акта у Белого дома, приговорен к 15 годам лишения свободы. После отбытия тюремного срока за несостоявшимся террористом на три года установят особый надзор, сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции США.

В Минюсте отметили, что ФБР получило информацию о Тахибе в 2018 году. Сообщалось, что он стал придерживаться радикальных взглядов и собрался на время выехать из Соединенных Штатов. Следствие в ходе проверки данных установило, что мужчина хотел устроить теракты вблизи Белого дома, Мемориала Авраама Линкольна, у статуи Свободы и рядом с синагогой в Вашингтоне.

Тахиб был арестован 16 января 2019 года во время встречи с человеком, который, как полагал будущий террорист, является продавцом оружия. В планы радикала входила покупка ручных гранат, взрывчатки, полуавтоматических винтовок и даже противотанкового оружия.