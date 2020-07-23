Перехват иранского авиалайнера над Сирией совершили пилоты США

Два истребителя приблизились к иранскому пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Летчик авиалайнера был вынужден совершить резкий маневр, в результате которого на борту пострадали три пассажира и несколько членов экипажа. Инцидент снял на камеру мобильного телефона один из находившихся на борту.

Пассажирский лайнер летел из Тегерана в Ливан. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Бейрута после инцидента в сирийском воздушном пространстве. Приземление прошло успешно, пишут местные СМИ.



Военные самолеты, приблизившиеся к гражданскому судну на расстояние около 100 метров, поначалу были определены, как израильские. Однако по данным агентства ISNA, в ходе переговоров пилота с летчиками-истребителями выяснилось, что это американцы. По крайней мере, сами они представились именно так, когда командир корабля попросил их соблюдать безопасную дистанцию.

Отмечается, что израильские истребители уже «прятались» за пассажирскими самолетами в данном районе.