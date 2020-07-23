Трость с лазером поможет людям с болезнью Паркинсона безопасно ходить

На поздних стадиях болезни Паркинсона у некоторых людей развивается состояние, известное как «застывание» при ходьбе. Нарушение походки проявляется в том, что человек не может сделать следующий шаг и остается на месте.

Это не только очень неприятное, но и опасное состояние, так как мозг дает команду шага, а нога застывает в одном положении, тогда как верхняя часть тела продолжает движение. Из-за этого пациенты с болезнью Паркинсона часто теряют равновесие и могут упасть.

Поэтому врачи-реабилитологи советуют пациентам для дополнительной поддержки ходить с тростью или ходунками. Недавно специалисты из Калифорнийского политехнического университета представили уникальную разработку — устройство NexStride, которое поможет людям с заболеванием бороться с «зависанием» при ходьбе.

Прибор представляет собой насадку с лазером, которая крепится на стандартную трость и проецирует лазерный луч на пол.

Дело в том, что пациентам с болезнью Паркинсона гораздо проще сделать шаг, если они видят какую-то цель. Например, ступеньку или край плитки. Специальная отметка активизирует механизмы в мозге, которые позволяют им продолжить движение, — пишут разработчики.

NexStride устанавливается на трость, ходунки или специальные костыли для ходьбы. Прибор включает в себя как электронный метроном, регулирующий темп, так и лазер, который подстраивается под угол наклона и проецирует зеленую линию на землю перед пользователем.

Эксперименты показали, что наличие прибора существенно упрощает передвижение людей с болезнью Паркинсона. Напомним, что болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.